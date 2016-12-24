В Доме Республики обсудили паводковую ситуацию в Мордовии

На прошедшем 6 апреля еженедельном оперативном совещании с членами Правительства и главами муниципальных районов Глава Мордовии Артём Здунов заслушал доклад о ситуации с паводком в республике.

Председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов охарактеризовал обстановку как стабильную. В бассейне реки Сура и верховье реки Инсар наблюдается спад воды. В нижней части Инсара и бассейне Алатыря вода уходит в низовья. Аналогичная ситуация наблюдается в бассейне реки Мокша, но пока остается вероятность подтопления в приграничных районах.

«На сегодняшний день подтопленными остаются 11 домов и 494 приусадебных участка. За сутки вода ушла более чем из 40 домов. Ситуация не критичная, тем не менее повышенную готовность необходимо сохранять и не снижать уровень реагирования», - подчеркнул Андрей Наумов.

Кроме того, в некоторых районах республики пока остаются отрезанными от дорог общего пользования населенные пункты. Было дано поручение главам муниципальных образований и Минсельхозу РМ, касающееся обеспечения противопожарной безопасности и мобилизации тяжелой сельхозтехники, проверки состояния гидротехнических сооружений.

Артём Здунов подчеркнул: «Бдительность не снижаем, мониторинг должен вестись постоянно».

Также Глава региона заострил внимание ответственных лиц на готовности пунктов временного размещения в ряде районов республики, обеспечении их резервными материальными запасами и всем необходимым.