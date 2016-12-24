В Мордовии Госавтоинспекция выявляет нарушителей на «встречке» с помощью беспилотника

По данным МВД по РМ, в минувшем году в 83 столкновениях транспортных средств на дорогах республики при выезде автомобилей на встречную полосу движения погибли 32 человека.

В целях предупреждения и профилактики подобных нарушений Госавтоинспекция Мордовии регулярно проводит операции «Встречная полоса». Как сообщается, только за один день проведения такого мероприятия к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения в запрещенных для этого местах было привлечено более 50 водителей.

Сотрудники ГИБДД получили возможность использования беспилотных летательных аппаратов в служебной деятельности. В местах, где используются беспилотники, находится наряд ДПС, которому передаются данные о зафиксированных дронами правонарушениях. Затем наряд ДПС принимает меры по привлечению к ответственности нарушителя исходя из характера правонарушения.

Так, в ходе проведения мероприятия к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения в запрещенном для этого месте был привлечен водитель автомашины, принадлежащей Администрации Атяшевского района, который пояснил, что не заметил знак «Обгон запрещен», потому допустил грубое нарушение ПДД.

Госавтоинспекция информирует граждан, что за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

С января 2022 года вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за повторное нарушение, связанное с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, совершенное лицом, уже лишенным права управления за такое нарушение.