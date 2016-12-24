В Саранске пройдут соревнованиям по пожарно-спасательному спорту

С 9 по 12 апреля в Саранске пройдут соревнованиям МЧС России на Кубок Главы Мордовии по пожарно-спасательному спорту. В них примут участие спортсмены из 13 регионов страны.

Участникам предстоит состязаться в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице на 4-й и 2-й этажи учебной башни и двоеборье.

Торжественное открытие соревнования состоится 9 апреля в 14.00 в Центре олимпийской подготовки (г. Саранск, ул. Победы, 3 А).