Первый в этом году «Бизнес-десант» посетил Атяшевский район

Атяшевский район — первый в этом году, где прошла бизнес-встреча с предпринимателями. «Бизнес-десант», организованный Министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ, совместно с Центром «Мой бизнес», дает самозанятым и субъектам МСП развернутую информацию о возможностях при открытии своего дела, продвижении и масштабировании уже действующего бизнеса.

Мерами государственной поддержки, льготным финансированием и бесплатными услугами предприниматели могут воспользоваться благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Проект зарекомендовал себя как эффективный инструмент повышения доступности мер государственной поддержки в районах республики. В первую очередь благодаря возможности живого общения со специалистами центра, ведь консультации предприниматели получают здесь и сейчас, без необходимости выезжать в Саранск.

Первый выезд в этом году подтвердил востребованность проекта – повысить уровень своих компетенций пришли 34 человека. С приветственным словом к собравшимся обратилась директор Центра «Мой бизнес» в Республике Мордовия Елена Калачина, которая представила новый формат бизнес-десанта и состав экспертов, а также поблагодарила администрацию района за плодотворное сотрудничество и оказание содействия в организации мероприятия.

«Атяшевский район всегда проявляет большую заинтересованность в наших бизнес-визитах. У вас отличные показатели, число предпринимателей растет, и многие уже активно пользуются мерами поддержки нашего Центра. Все это говорит о повышении уровня доверия к госпрограммам», - отметила Елена Калачина.

В этом году команда «бизнес-десанта» обновила состав. Кроме экспертов Центра «Мой бизнес», представителей «Гарантийного фонда» и регионального Отделения Банка России, в делегацию вошли также спикер тренинга по продажам и социальный предприниматель, которая успешно развивает один из известных интернет-проектов. В ходе встречи специалисты рассказали о мерах поддержки социальных предпринимателей, о том, как вступить в реестр таких предприятий и о возможности получить грант от государства.

Консультант по нефинансовым мерам поддержки и бизнес-тренер довела до собравшихся информацию об услугах Центра, обучающих программах и грантовой поддержке молодежного предпринимательства. В свою очередь, консультант по финансовым мерам поддержки рассказала о льготном кредитовании и наиболее востребованных программах финансирования.

Стоит отметить, что в прошлом году за такими услугами обратились 7 человек. Они получили займы на общую сумму более 16,7 млн рублей. Для каждой категории есть отдельный вид займа.

Эксперт «Гарантийного Фонда» рассказал о поручительстве для физических и юридических лиц, а эксперты регионального Отделения Банка России – о преимуществах Системы быстрых платежей и альтернативных инструментах финансирования бизнеса.

После консультирования предприниматели приняли участие в тренинге по продажам, где подробно рассказали о рентабельности бизнеса, разобрав кейсы реальных предпринимателей, точках продаж, запуске рекламы, источниках привлечения средств, масштабировании и многом другом.

В программу также вошла бизнес-игра «Генерация бизнес-идей». Строить бизнес-план пришли 35 школьников и студентов 17-18 лет. Ребята предложили открыть в селе компьютерный клуб, развлекательный центр или заняться производством угля. Многие из них в будущем решили заняться бизнесом.

Обновленный формат «Бизнес-десанта» получил положительный отклик от участников встречи. Следующей точкой на карте Мордовии, где высадится «бизнес-десант» станет Чамзинский район.