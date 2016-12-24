Первый в этом году «Бизнес-десант» посетил Атяшевский район

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Атяшевский район — первый в этом году, где прошла бизнес-встреча с предпринимателями. «Бизнес-десант», организованный Министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ, совместно с Центром «Мой бизнес», дает самозанятым и субъектам МСП развернутую информацию о возможностях при открытии своего дела, продвижении и масштабировании уже действующего бизнеса.
Мерами государственной поддержки, льготным финансированием и бесплатными услугами предприниматели могут воспользоваться благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Проект зарекомендовал себя как эффективный инструмент повышения доступности мер государственной поддержки в районах республики. В первую очередь благодаря возможности живого общения со специалистами центра, ведь консультации предприниматели получают здесь и сейчас, без необходимости выезжать в Саранск.
Первый выезд в этом году подтвердил востребованность проекта – повысить уровень своих компетенций пришли 34 человека. С приветственным словом к собравшимся обратилась директор Центра «Мой бизнес» в Республике Мордовия Елена Калачина, которая представила новый формат бизнес-десанта и состав экспертов, а также поблагодарила администрацию района за плодотворное сотрудничество и оказание содействия в организации мероприятия.
«Атяшевский район всегда проявляет большую заинтересованность в наших бизнес-визитах. У вас отличные показатели, число предпринимателей растет, и многие уже активно пользуются мерами поддержки нашего Центра. Все это говорит о повышении уровня доверия к госпрограммам», - отметила Елена Калачина.
В этом году команда «бизнес-десанта» обновила состав. Кроме экспертов Центра «Мой бизнес», представителей «Гарантийного фонда» и регионального Отделения Банка России, в делегацию вошли также спикер тренинга по продажам и социальный предприниматель, которая успешно развивает один из известных интернет-проектов. В ходе встречи специалисты рассказали о мерах поддержки социальных предпринимателей, о том, как вступить в реестр таких предприятий и о возможности получить грант от государства.
Консультант по нефинансовым мерам поддержки и бизнес-тренер довела до собравшихся информацию об услугах Центра, обучающих программах и грантовой поддержке молодежного предпринимательства. В свою очередь, консультант по финансовым мерам поддержки рассказала о льготном кредитовании и наиболее востребованных программах финансирования.
Стоит отметить, что в прошлом году за такими услугами обратились 7 человек. Они получили займы на общую сумму более 16,7 млн рублей. Для каждой категории есть отдельный вид займа.
Эксперт «Гарантийного Фонда» рассказал о поручительстве для физических и юридических лиц, а эксперты регионального Отделения Банка России – о преимуществах Системы быстрых платежей и альтернативных инструментах финансирования бизнеса.
После консультирования предприниматели приняли участие в тренинге по продажам, где подробно рассказали о рентабельности бизнеса, разобрав кейсы реальных предпринимателей, точках продаж, запуске рекламы, источниках привлечения средств, масштабировании и многом другом.
В программу также вошла бизнес-игра «Генерация бизнес-идей». Строить бизнес-план пришли 35 школьников и студентов 17-18 лет. Ребята предложили открыть в селе компьютерный клуб, развлекательный центр или заняться производством угля. Многие из них в будущем решили заняться бизнесом.
Обновленный формат «Бизнес-десанта» получил положительный отклик от участников встречи. Следующей точкой на карте Мордовии, где высадится «бизнес-десант» станет Чамзинский район.
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