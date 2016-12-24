Юные астрономы Мордовии получили сразу 7 дипломов Всероссийской олимпиады

С 29 марта по 4 апреля в Российском университете дружбы народов проходила Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. Участие в ней приняли более 250 ребят из 49 регионов страны. Мордовию представляли 12 учеников - восемь из Республиканского лицея и четверо из школ Саранска.

Юные астрономы выполняли задания теоретического, практического и тестового туров. По результатам интеллектуального состязания в копилке мордовской команды 7 дипломов.

Победителем стал ученик 11 класса Республиканского лицея Илья Иляков. Среди призеров – восьмиклассники из Республиканского лицея Вера Меркулова и Михаил Капранов, ученик 8 класса Александр Журавлев и девятиклассники Дмитрий Кадыков и Александр Сыресин из гимназии №19, а также ученик 9 класса лицея №43 Илья Задоров.

Глава Мордовии Артём Здунов отметил успех юных астрономов. - «Поздравления - ребятам и наставникам. Так держать!»