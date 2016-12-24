Ветеран СВО из Мордовии решил получить высшее образование по экономическому профилю

По информации филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии, на персональном сопровождении в организации находится ветеран спецоперации Артем Слетков. Он принимал участие в СВО в качестве контрактника с апреля 2022-го. Служил стрелком в подразделении спецназа сразу на трех направлениях – Херсонском, Донецком и Харьковском. Награжден медалями «За ратную доблесть» и «За боевые отличия». После окончания контракта был демобилизован.



Артем Слетков обратился к социальному координатору Наталье Коробковой по вопросу содействия в получении высшего образования. До службы в армии молодой человек окончил Ичалковский педагогический колледж и хотел продолжить обучение.

Сотрудница помогла ветерану собрать и направить необходимый пакет документов в государственный университет «Синергия», с которым у фонда «Защитники Отечества» заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения ветераны и родственники погибших получают образование на безвозмездной основе.



Артем выбрал престижную специальность менеджера по программе «предпринимательство». В конце марта на основании приказа ректора он был зачислен в списки студентов.

«Очень рад этому событию, - признался Артем Слетков. – Поступление в университет «Синергия» позволило не терять время и сразу приступить к обучению. Занятия проводятся с помощью дистанционных технологий, что очень удобно. Благодарю фонд «Защитники Отечества» и университет за представленную возможность!»



Всего при содействии регионального филиала фонда бесплатное образование в вузах и средних специальных учебных заведениях получают около 25 ветеранов СВО и родственников погибших героев.

По вопросу содействия в получении образования необходимо обратиться к социальному координатору или в филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии: г. Саранск, ул. Полежаева, 113. Тел.: 8(8342)39-28-82.