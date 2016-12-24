Судебные приставы Мордовии выдворили за пределы России граждан Таджикистана и Грузии

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Суд признал обоих иностранцев виновными в нарушение режима пребывания в стране и наложил на них штраф с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.
По информации Службы судебных приставов Мордовии, мужчины были привлечены и к уголовной ответственности. Гражданин Таджикистана подделал личные документы, чтобы и дальше находиться на территории России. А гражданин Грузии отличился и того больше – он был обвинен по нескольким статьям УК РФ, включая грабеж и покушение на преступление.
В период расследования и до вступления постановления суда в законную силу, нарушители находились в Центре временного содержания иностранных граждан. После чего судебные приставы доставили мигрантов к пункту пропуска через государственную границу и выдворили их за пределы страны.
В соответствии с действующим законодательством, въезд на территорию Российской Федерации для них запрещен на протяжении 5 лет.
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