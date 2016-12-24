Гастрономический дебошир из Кемли ответит в суде за хулиганство и вымогательство

35-летний ранее судимый предприниматель из поселка Кемля Ичалковского района в декабре прошлого года отметился дебошем в кафе быстрого питания, где он напал на повара из-за плохого, по его мнению, качества приготовленной шаурмы. Правда, в суде ему придется отвечать не только за хулиганство, но и за вымогательство.

По информации МВД по РМ, 14 декабря прошлого года в павильон по продаже шаурмы в селе Ичалки пришел покупатель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина стал высказывать 19-летнему повару претензии к качеству продукции. Он выражался в адрес молодого человека нецензурной бранью, а потом стал бросать в работника точки выставленные на витрине напитки и готовую продукцию. Потерпевший получил телесные повреждения.

Участковые уполномоченные полиции установили личность буйного товарища и задержали. На время расследования его заключили под стражу.

В ходе следствия было установлено, что в тот же день нетрезвый деятель в помещении пилорамы совершил вымогательство 20 тысяч рублей у местного работника. В случае отказа, визитер угрожал повредить колеса трактора, находившегося на территории пилорамы. Потерпевший реально воспринял эти угрозы и попросил отсрочить выполнение требований о передаче денег на один день. Новоявленный рэкетир согласился с отсрочкой и убрался восвояси.

За эти пьяные «подвиги» 35-летнему сельчанину по статье о хулиганстве грозит до 4 лет лишения свободы, а за вымогательство – до 7 лет.