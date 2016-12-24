Предприятие Мордовии будет поставлять корма растительного происхождения в страны Таможенного союза

Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области. По результатам проведения государственными инспекторами Управления ветеринарно-санитарного обследования установлено, что ООО «АгроАльянс» из Большеберезниковского района Мордовии соответствует требованиям стран Евразийского экономического союза для поставок кормов растительного происхождения (гранулы кормовые люцерны).

Компания внесена в соответствующий реестр предприятий, что позволит ей в самое ближайшее время осуществить первые запланированные поставки кормов в страны Таможенного союза.