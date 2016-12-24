В Мордовском университете проходит Всероссийская олимпиада по химии

С 4 по 10 апреля в МГУ им. Н. П. Огарева проходит Всероссийская олимпиада школьников по химии. В заключительном этапе принимают участие более 300 учеников 9-11 классов из 68 регионов - от Калининграда до Сахалина, от Мурманска до ДНР.

Мордовию на интеллектуальных соревнованиях представляет команда из 9 человек, учащихся Республиканского лицея для одаренных детей.



Торжественная церемония открытия состоялась 4 апреля в Театре оперы и балета им. Яушева.



«Мордовия принимает заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. 300 самых талантливых юных химиков страны будут соревноваться в Саранске. Что особенно радует, среди участников - 9 наших старшеклассников. Финал олимпиады проведем на площадке МГУ им. Н.П. Огарева. Всем ребятам желаю успехов!», - поприветствовал участников олимпиады Глава региона Артём Здунов.



Олимпиадные туры продлятся до 8 апреля. 10 апреля состоится награждение победителей и призеров, пойдет церемония торжественного закрытия.

Юных гостей республики также ждет насыщенная культурная и образовательная программы. Для них проведут экскурсии по самым современным предприятиям, детскому технопарку «Кванториум», региональному центру «Мира». Ребята смогут побывать в музеях, театрах, прогуляться по городу, подняться на смотровую площадку университета.