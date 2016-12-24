В Мордовии подняли «гонорары» за добровольно выданное оружие

На брифинге в пресс-центре МВД по РМ обсудили вопросы оборота гражданского оружия в регионе. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка МВД по РМ Олег Коробков и врио заместителя начальника Управления-начальника центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии Дмитрий Панков.

Спикеры напомнили, что в Мордовии в целях активизации работы по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сотрудники ведомств проводят профилактическую акцию «Оружие-2024», в рамках которой жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Управление Росгвардии по Республике Мордовия.

На брифинге отметили, что с 1 января 2024 года увеличились размеры вознаграждения за огнестрельное оружие с нарезным стволом (с 4 000 до 6 000 рублей), охотничьего гладкоствольного оружия (с 3 000 до 4 000 рублей), самодельного оружия (с 2 500 до 3 000 рублей).

Как сообщает МВД по РМ, в течение 1 квартала 2024 года на возмездной основе гражданами сданы 12 единиц незаконно хранящегося оружия, 387 патронов различного калибра, 2,4 кг пороха. По заявлениям осуществлена процедура выплаты денежных средств в сумме более 13 тысяч рублей.