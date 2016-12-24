«Биокефирлайт» Саранской «Детской пищевой станции» стал победителем Национального органического конкурса

В верхней палате российского парламента назвали имена победителей Национального органического конкурса. Он проводится третий год подряд под эгидой Совета Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства РФ и Роскачеством, а также при поддержке Фонда «Органика».

Биопродукт кефирный «Биокефирлайт» Саранской «Детской пищевой станции» стал победителем в своей номинации.

Успех предприятия отметил Глава Мордовии Артём Здунов:

«В Совете Федерации подвели итоги третьего Национального органического конкурса. Биопродукт кефирный Саранской «Детской пищевой станции» признан победителем!

Наша «Детская пищевая станция» - бренд уже известный. Первый и единственный в России производитель органической кисломолочной продукции для малышей. В ассортименте - больше 30 наименований. Молочку «станции» знают и любят в стране. Очередная награда это подтверждает.

Органическое производство развиваем по поручению нашего Президента!»

Отметим, что в номинации «Народный органический бренд» жители страны отдали предпочтение продукции крестьянско-фермерского хозяйства «Нова Русса» из Новгородской области. Победитель был определен по результатам всероссийского онлайн-голосования, в котором приняли участие больше 160 тысяч человек.