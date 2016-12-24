Жителей Мордовии приглашают к участию в новом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Стартовала регистрация на участие в четвертом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для авторов полезного контента. Участники смогут пройти образовательные программы, получат уникальный шанс заключить рекламный контракт с топовыми партнерами или выиграть продюсирование своего блога и личного бренда, возможность отправиться в блог-тур по уникальным местам в России, а также заявить о себе на всю страну. Жители Республики Мордовия от 14 лет могут подать заявки на сайте проекта.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Это первый бесплатный образовательный проект для блогеров в России. «ТопБЛОГ» уже объединил более 150 тысяч человек разных возрастов из всех регионов России и иностранных государств.

«ТопБЛОГ» – не просто площадка для обмена опытом и знаниями между авторами контента из разных стран, мы уверены, что в долгосрочной перспективе он может стать основой для развития сферы цифрового контента и повысит стандарты создания контента и информации в социальных сетях. Более 150 тысяч талантливых участников присоединились к проекту за три первых сезона. В марте этого года на Всемирном фестивале молодежи для блогеров была открыта предрегистрация на новый сезон и уже порядка 8 тысяч человек более, чем из 40 стран мира решили попробовать свои силы. Приглашаю всех желающих старше 14 лет стать частью нашего масштабного блогерского сообщества», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Жители Республики Мордовия активно участвуют во всероссийском проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 2020 года. Участниками первых трех сезонов стали 726 жителей региона, пять человек объявлены финалистами и один – победителем конкурса для авторов полезного контента.

«Отличный проект, который меняет блоги к лучшему. Понравилось все: от образовательной части с информацией «без воды» до создания повестки в новых форматах. Проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» могу охарактеризовать такой фразой: «Век живи – век учись, твори и используй каждую возможность для себя и своего дела!» – отмечает победитель третьего сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Республики Мордовия Ольга Свечникова.

В новом четвертом сезоне участников всероссийского проекта «ТопБЛОГ» ждет два уникальных трека: «Медиалаборатория» и «Спецноминации 2.0».

«Медиалаборатория» – трек, который поможет освоить ключевые знания и навыки, необходимые для тех, кто стремится к профессиональному развитию и достижению новых вершин в медиаиндустрии. Вместе с экспертами проекта блогеры пройдут образовательный блок, выполнят практические задания и разборы своих блогов, посетят полезные вебинары. Участники овладеют полным комплексом компетенций, необходимых для создания и продвижения контента в соцсетях.

Трек «Спецноминации 2.0» нацелен на поддержку талантливых блогеров, специализирующихся на разных тематиках. Каждую из 10 спецноминаций представляет крупная организация-партнер, которая будет продвигать лучших участников своего направления.

Новости о проекте «ТопБЛОГ» можно найти на официальном сайте https://topblog.rsv.ru, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте (https://vk.com/topblog_rsv) и телеграм-канале (https://t.me/topblog_rsv).

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется с 2020 года в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».