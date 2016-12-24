Для ветеранов СВО заработала горячая линия

«Мы с любовью и трепетом относимся к нашей стране»
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
В рамках горячей линии Минобороны РФ на номере 117 (добавочный – 1) начала работать линия фонда «Защитники Отечества».
На горячую линию могут обратиться:
Контактные телефоны региональных филиалов продолжат работать в обычном режиме. По-прежнему обратиться за помощью можно и очно.
Адрес фонда «Защитники Отечества» в Республике Мордовия: Саранск, ул. Полежаева, д. 113, первый этаж (здание бывшей Республиканской детской больницы). Телефон: 8 (8342) 39-28-82. Телефоны координаторов в районах республике – по ссылке.
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В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
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