Для ветеранов СВО заработала горячая линия

В рамках горячей линии Минобороны РФ на номере 117 (добавочный – 1) начала работать линия фонда «Защитники Отечества».



На горячую линию могут обратиться:

уволенные с военной службы ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО

защитники Донбасса, участники боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года

семьи вышеперечисленных лиц, если те погибли при выполнении боевых задач, умерли после увольнения со службы от увечий или заболеваний, полученных в ходе СВО.

Контактные телефоны региональных филиалов продолжат работать в обычном режиме. По-прежнему обратиться за помощью можно и очно.

Адрес фонда «Защитники Отечества» в Республике Мордовия: Саранск, ул. Полежаева, д. 113, первый этаж (здание бывшей Республиканской детской больницы). Телефон: 8 (8342) 39-28-82. Телефоны координаторов в районах республике – по ссылке.