Начальник Главного управления МЧС по РМ ответит на вопросы жителей Мордовии

«Мордовия развивается хорошими темпами»
Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
5 апреля в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте начальник Главного управления МЧС по РМ Сергей Репин ответит на вопросы граждан. Тема прямого эфира - паводковая ситуация в Мордовии.
Жители региона могут задать интересующие вопросы под постом в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
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