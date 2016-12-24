Начальник Главного управления МЧС по РМ ответит на вопросы жителей Мордовии

Репортер

5 апреля в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте начальник Главного управления МЧС по РМ Сергей Репин ответит на вопросы граждан. Тема прямого эфира - паводковая ситуация в Мордовии.

Жители региона могут задать интересующие вопросы под постом в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.

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