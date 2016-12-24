В Мордовии планируется создать эко-тропу протяженностью более 100 км

«Мордовия развивается хорошими темпами»
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Мордовия развивает туристическую привлекательность в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
В регионе создан национальный туристический маршрут «Зов торамы». Он рассчитан на два дня и включает в себя посещение основных достопримечательностей республики. В 2023 году приступили к реализации 4 проектов, которые должны усилить туристический маршрут.
Сейчас уже работает сеть фудтраков «ШумбраЧи». Кроме того, в 2024 году планируется открыть этно-террасу «Иненармунь» и два этно-фудтрака под брендом «Голодный лис». Посетив их, гости Мордовии смогут узнать гастрономические традиции региона.
В данный момент прорабатывается создание эко-тропы «Сурский рубеж» протяженностью более 100 км. Она будет проходить по трем районам Мордовии вдоль Суры. Тропа объединит объекты туристической инфраструктуры Кочкуровского, Большеберезниковского и Дубенского районов.
Также напомним, что на Всероссийской премии «Туристические города» Саранск представил этнокультурный туризм через национальный туристский маршрут «Зов торамы». В номинации «Город этнокультурного туризма» столица Мордовии заняла первое место.
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