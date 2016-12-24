В Мордовии осуждена уроженка Украины, которую поймали на шпионаже

Собранные следователями УФСБ России по Республике Мордовия доказательства явились достаточными для признания гражданки Российской Федерации, уроженки Украины, Надежды Харченко виновной в покушении на государственную измену.

Следствием и судом установлено, что 31-летняя осужденная по собственной инициативе приняла решение оказать помощь иностранному государству - Украине. В марте-апреле 2023 года женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, объектах военной и критической инфраструктуры региона.

Полученные сведения эта особа пыталась передать организации, действующей под патронажем Службы безопасности Украины, полностью осознавая возможность их использования против безопасности Российской Федерации. При попытке проведения тайниковой операции женщина была задержана оперативными сотрудниками УФСБ.

В ходе следствия уроженка Донецкой области вину признала в полном объеме и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор Верховного суда Республики Мордовия вступил в законную силу.