В Мордовии продавали не реестровые семена сельскохозяйственных растений

В марте 2024 года инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было проведено 21 выездное обследование в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по реализации семян сельскохозяйственных растений на территории Мордовии.

По результатам контрольных мероприятий сотрудники надзорного ведомства выявили случаи реализации семян овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ.

Среди них различные сорта и гибриды - Кот бегемот, Король гигант, Мистер пальчик шоколадный, Ослиные уши, Медово-Сахарный, Юбилейный Трасенко, Торпедо, Йетина мать, Лось, Пень, Черное сердце, Сердце буйвола, Севрюга, Сибирский килограмм, Бочка меда, Кулема, Обские купола, Черное сердце Америки, Сибирский тигр розовый, Монгольский карлик, Санькина любовь, Само совершенство, Китайский болезнеустойчивый, Китайский жароустойчивый, Пучковый бум, Корюшка, Спальчик, Хрустящий пучок, Простой-холостой, Все пучком, Балконный хрустик, Северный поток, Сибирский букет, Сибирский экспресс, Муравейник, Клавдия, Чудо на засол, Чудо на рекорд, Китайский холодоустойчивый, Китайский фермерский, Кнопа, Пучковое великолепие.

По итогам выездных обследований в адрес хозяйствующих субъектов выдано 7 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.