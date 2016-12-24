Михаил Мишустин рассказал, как развивается образование в России

3 апреля Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о результатах работы Правительства за 2023 год. Он рассказал о том, что в стране активно строятся и обновляются дошкольные учреждения. Уже сейчас они могут принять на 157 тыс. больше детей, чем 4 года назад. Также в 2022 году по инициативе Президента России была запущена программа капитального ремонта школ.

«В своем выступлении Михаил Мишустин поднял очень важную тему – капитальный ремонт объектов образования. За два года действия этой программы в стране отремонтировано больше 4 тысяч зданий. В Мордовии – 32 здания почти на 16 тысяч мест. При разработке дизайн-проектов учитывались мнения учеников, родителей и педагогов. Благодаря совместной работе отремонтированные школы стали уютнее и комфортнее. В этом году начат ремонт еще 6 школьных зданий», – прокомментировала Министр образования РМ Елена Солдатова.

Михаил Мишустин также рассказал, что в регионы были поставлены почти 3 тыс. новых школьных автобусов.

Продолжается работа по подготовке квалифицированных кадров. Для этого модернизируется материально-техническое оснащение колледжей в регионах страны. За прошлый год при поддержке бизнеса были сформированы 60 образовательных кластеров. Программа «Профессионалитет» для подготовки специалистов в приоритетных отраслях охватывает около 900 колледжей.

Уже третий год в России действует проект «Приоритет-2030» и запущен проект «Передовые инженерные школы», число которых уже достигло 30, а до конца 2024 года должны открыться еще 20. Также утверждены проекты 17 университетских кампусов мирового уровня, больше 10 из них уже открыты.