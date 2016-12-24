Молодежь Мордовии приглашают пройти курсы по программированию «Код будущего»

Юные жители Мордовии могут подать заявку на курсы по программированию «Код будущего». Обучиться на онлайн-курсах от ведущих вузов и ИТ-компаний могут школьники 8-11 классов и студенты колледжей и техникумов.

Больше 45 тысяч человек уже записались на курсы в 2024 году. Еще более 200 тысяч были зачислены на обучение в 2023-2024 учебном году. Почти половина участников нового набора - студенты колледжей.

27% ребят из нового набора раньше не изучали программирование. С нуля на проекте можно выучить Python, C++, C#, JavaScript, 1С и другие языки.

Дополнительные баллы к ЕГЭ выпускникам курсов «Код будущего» предоставляют 12 вузов. От 2 до 10 баллов можно получить при поступлении в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Омска, Уфы, Томска.

Набор проходит до 15 апреля на Госуслугах. Подать заявку может сам школьник или студент, либо его родитель или опекун.