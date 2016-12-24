ДОМ.РФ проведет в Мордовии аукцион нового типа под строительство жилья

ДОМ.РФ проведет 24 мая аукцион нового типа, объединяющий механизмы комплексного развития территорий (КРТ) и торгов «за долю», по участку в Саранске площадью 28,17 га. Градостроительный потенциал площадки составляет не менее 90 тыс. кв. м жилья.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 мая. Начальная цена права заключения договора КРТ составляет 10,38 млн рублей.

Предметом аукциона является стоимость права заключения договора КРТ с ДОМ.РФ, в котором также прописана доля жилых и нежилых помещений, передаваемых госкомпании после ввода домов в эксплуатацию. В данном случае она составит 1%. В договоре также будут зафиксированы условия застройки, согласованные на уровне правительственной комиссии и региональных властей в части основных технико-экономических показателей.

Земельный участок расположен на окраине столицы Мордовии, прилегает к Восточному обходу Саранска. Расстояние до аэропорта составляет 3,6 км, ближайшая остановка общественного транспорта находится в двух километрах от участка. Здесь планируется смешанная жилая застройка. Помимо жилья, на территории предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, проведение благоустройства и озеленения. Срок реализации проекта составляет 10,5 лет. Застройку рекомендуется вести с применением Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ, а также с соблюдением «зеленого» стандарта для многоквартирного жилья, действующего с ноября 2022 года.

Новый механизм жилищного строительства запущен ДОМ.РФ с начала 2024 года благодаря принятым в конце прошлого года поправкам в законодательство.