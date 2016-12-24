В Мордовии за злоупотребление служебными полномочиями осужден лесничий

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УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 52-летнего лесничего Барашевского участкового лесничества, причастного к злоупотреблению служебными полномочиями.
Следствие установило, что в период с 2020 по 2022 годы обвиняемый выявил незаконную вырубку лесных насаждений и преднамеренно скрыл этот факт, чтобы избежать негативных последствий по службе.
Опасаясь привлечения к дисциплинарной ответственности со стороны руководства, лесничий вносил в документы по проверке участков лесного фонда недостоверные сведения по отсутствию нарушений лесного кодекса.
В ходе следствия мужчина вину признал полностью. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа, размер которого не указывается.
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