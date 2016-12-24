В Мордовии увеличилась загрузка производственных мощностей в промышленности и строительстве

Загрузка производственных мощностей в российской экономике в конце 2023 года достигла исторических максимумов. Об этом говорится в мартовском выпуске доклада Банка России о региональной экономике.

Аналитики отмечают, что на уровень загрузки производств повлиял выросший спрос на отечественную продукцию. В Мордовии, по данным опросов Банка России, загрузка мощностей в IV квартале 2023 года составила 89%. В частности, за год она увеличилась у промышленных предприятий и строительных организаций.

В 2023 году на фоне высокого спроса региональные предприятия активно инвестировали в расширение и обновление производств. Например, в Мордовии крупный машиностроительный завод роботизировал участок резки и сварки элементов своей продукции. Это ускорило выпуск деталей на 40%. По данным статистики, в республике объем инвестиций в основной капитал за прошлый год вырос на 12% по сравнению с 2022 годом.