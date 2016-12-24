В Саранске рассмотрели вопросы развития организаций лесного комплекса Мордовии

В Торгово-промышленной палате РМ 3 апреля состоялось рабочее совещание по вопросам развития организаций лесного комплекса Мордовии.



В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, заместитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РМ, арендаторы лесных участков.

Отметим, что в сфере лесоводства и лесозаготовки Мордовии сегодня задействовано около 30 организаций, где трудится 559 человек, почти треть из которых – в организациях малого и среднего бизнеса.



Участникам круглого стола первый заместитель Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин представил подробную презентацию многочисленных мер поддержки, которые оказывает Министерство совместно с Центром «Мой бизнес» по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



«В рамках национального проекта поддержка региональному бизнесу оказывается несколькими организациями: Микрофинансовыми организациями, Гарантийным фондом, Центром поддержки предпринимательства, МФЦ, Центром инноваций социальной сферы и Центр поддержки экспорта РМ. Все услуги можно получить в одном здании Центра «Мой бизнес» в режиме «одного окна», что удобно для субъектов МСП, - сообщил Александр Анохин. - Мы оказываем как финансовые меры поддержки, так и нефинансовые».



Первый замминистра рассказал о семнадцати программах льготного кредитования, которые сегодня предусмотрены для представителей малого и среднего бизнеса.



«За прошлый год мы выдали более трехсот микрозаймов, средняя сумма составила порядка 3 миллионов рублей, - подчеркнул Александр Анохин. - Также у нас есть такие программы, как рефинансирование или инвестиционная программа».



Не стоит забывать и о многочисленных нефинансовых мерах поддержки бизнеса: изготовление рекламной продукции, оказание помощи в продвижении товаров на маркетплейсах, организация конференций, форумов, круглых столов, мастер-классов и выставок товаров.



Участники круглого стола также обсудили работу организаций лесного комплекса, вопросы использования лесосечного фонда республики, а также возможности использования продукции из древесины. Актуальные вопросы налаживания взаимодействия и повышения качества работы обсудили с арендаторами лесных участков.