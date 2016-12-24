МЧС по РС пополняет список подтопленных в Мордовии мостов

МЧС по РС пополняет список подтопленных в Мордовии мостовРепортер
По состоянию на 3 апреля 2024 года на территории республики подтопленными оказались 14 низководных мостов, 1 из которых подтопило сегодня.
Это мост в населенном пункте новые Турдаки. Также подтопленной оказалась 1 автодорога в Ельниковском районе республики, населенный пункт Урей 1.
В данном населенном пункте имеется объездной путь и будет организована лодочная переправа.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефону 112.
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