МЧС по РС пополняет список подтопленных в Мордовии мостов

По состоянию на 3 апреля 2024 года на территории республики подтопленными оказались 14 низководных мостов, 1 из которых подтопило сегодня.

Это мост в населенном пункте новые Турдаки. Также подтопленной оказалась 1 автодорога в Ельниковском районе республики, населенный пункт Урей 1.

В данном населенном пункте имеется объездной путь и будет организована лодочная переправа.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефону 112.