В МГУ им. Н.П. Огарева откроется вторая молодежная лаборатория

Коллектив Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева получит 48 миллионов рублей на создание молодежной лаборатории. В ней будет вестись разработка технологических основ получения кондуитов и гелевых субстанций для регенерации поврежденных соматических нервов и кровеносных сосудов.

Лабораторию откроют на базе факультета биотехнологии и биологии, который имеет современное и дорогостоящее оборудование для выполнения исследований по данному научному направлению. В состав коллектива, который будет проводить исследования, вошли высококвалифицированные преподаватели: руководителем лаборатории станет кандидат биологических наук Марина Парчайкина, исполнителями – доктор биологических наук, профессор Виктор Ревин, а также Алена Богатырева, Илья Сюсин, Елена Чудайкина, Татьяна Кузьменко, Егор Попков, Никита Аржанов, Диана Готина.

«Изучение новых подходов и возможностей предотвращения гибели нервных клеток в соматических нервах позволит в будущем разработать препараты, которые смогут проявлять высокую эффективность в результате их направленного воздействия на определенные звенья рецепторной системы восстановления функций нервных проводников», — отметил декан факультета биотехнологии и биологии МГУ им. Н.П. Огарева Виктор Ревин.

МГУ им. Н.П. Огарева смог побороться за ресурсы на открытие новой молодежной лаборатории, так как уже сейчас выполняет ряд важных проектов. Например, завершен проект «Разработка функциональных материалов нового поколения на основе гидрогелей, аэрогелей и пленочных форм бактериальной целлюлозу», работа по которому ведется совместно с Университетом Махатма Ганди (г. Каттаяма, Индия).

Прямо сейчас выполняется проект по разработке технологии производства ксантана. Также квалификация коллектива, техническое оснащение, наличие опыта в проведении экспериментов, позволяют утверждать, что поставленные задачи будут решены и ожидаемые результаты будут соответствовать мировому уровню исследований.

В Мордовском госуниверситете уже действует одна молодежная лаборатория «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики» в рамках НОЦ «Инженерия будущего». На ее базе активно ведутся исследования. Так, результатом работы лаборатории стали разработки беспламенных нагревателей пищи, саморазогревающихся химических грелок и др.