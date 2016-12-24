В Саранске стартовала весенняя уборка территорий

В столице республики коммунальные службы приступили к наведению порядка. Уборку мусора и остатков наледи с городских территорий продолжают 59 единиц техники и 955 рабочих муниципальных предприятий и управляющих организаций. Задействованы комплексные дорожные машины, трактора-щетки, погрузчики, самосвалы.



Очищаются прилотковые зоны дорог: рабочий поселок Ялга, рабочий поселок Николаевка, ул. Победы, Лямбирское шоссе, проспект 70 лет Октября, Северное кольцо, проспект 50 лет Октября, ул. Фурманова.

По пути с автовокзала вдоль Лямбирского шоссе очищают от накопившейся земли проезжую часть. На пересечение проспекта 60 лет Октября и Лямбирского шоссе организован вывоз песка и мусора. Обочины дороги убирают вручную от бытового мусора, пластиковых упаковок, которых за зимний период накопилось большое количество.



Для коммунальных служб города приход весны всегда связан с большой уборкой. Скоро они приступят к побелке бордюров и деревьев, к подготовке к майским праздникам.