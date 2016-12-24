Экология и сохранение лесов
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии Минлесхоза Мордовии
В апреле жители Мордовии могут получить бесплатные консультации по вопросам Росреестра. Для этого открыты горячие линии, которые будут работать с 9.00 до 12.00.
8 апреля - банкротство юридических и физических лиц, тел. 8(8342) 23-32-97. Кадастровая оценка объектов недвижимости, тел. 8(8342) 47-35-91.
11 апреля - государственный кадастровый учет объектов недвижимости, тел. 8(8342) 47-49-58.
12 апреля - осуществление государственного земельного надзора, тел. 8(8342) 24-22-74, 8(8342) 24-24-49. Лицензирование геодезической и картографической деятельности, тел. 8(8342) 24-16-52.
16 апреля - исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН, тел. 8(8342) 47-35-26.
16 апреля - государственная регистрация прав на объекты недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-18
«Горячие линии позволяют максимально оперативно решать вопросы. Специалисты Управления всегда готовы к диалогу с гражданами и профессиональным сообществом», - отмечает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.
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