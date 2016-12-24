В апреле жители Мордовии могут получить бесплатные консультации по вопросам Росреестра. Для этого открыты горячие линии, которые будут работать с 9.00 до 12.00.

8 апреля - банкротство юридических и физических лиц, тел. 8(8342) 23-32-97. Кадастровая оценка объектов недвижимости, тел. 8(8342) 47-35-91.

11 апреля - государственный кадастровый учет объектов недвижимости, тел. 8(8342) 47-49-58.

12 апреля - осуществление государственного земельного надзора, тел. 8(8342) 24-22-74, 8(8342) 24-24-49. Лицензирование геодезической и картографической деятельности, тел. 8(8342) 24-16-52.

16 апреля - исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН, тел. 8(8342) 47-35-26.

16 апреля - государственная регистрация прав на объекты недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-18

«Горячие линии позволяют максимально оперативно решать вопросы. Специалисты Управления всегда готовы к диалогу с гражданами и профессиональным сообществом», - отмечает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.