Рецидивист из Мордовии совершил золотой грабеж на миллион рублей

Полицейские Мордовии совместно с коллегами из Пензенской области задержали подозреваемого в наглом ограблении ювелирного магазина в городе Ковылкино.

По информации МВД по РМ, 1 апреля в дежурную часть поступило сообщение от работников магазина, расположенного в райцентре по улице Советской, о хищении 47 золотых колец.

При выезде на место преступления полицейские установили, что в обеденное время в торговый павильон зашел неизвестный мужчина. Покупатель попросил дать примерить золотую печатку. Когда продавщица положила на витрину образцы изделий, злоумышленник оттолкнул ее, схватил лоток с 47 украшениями и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 328 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий, а также судебных экспертиз личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 53-летний местный житель. Он был задержан в ночь на 2 апреля в одной из бань в городе Пензе, куда приехал после совершения преступления.

По словам подозреваемого, более 30 ювелирных украшений он уже успел сдать в ломбарды в Рузаевке и Пензе за 180 тысяч рублей. Остальное похищенное имущество было изъято.

В настоящий момент злоумышленник доставлен в Мордовию. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.