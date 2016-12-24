В Мордовии на 2 апреля подтоплено 13 низководных мостов

«Мордовия развивается хорошими темпами»
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По информации МЧС по РМ, на реках Мордовии продолжается неравномерное развитие весеннего половодья. За прошедшие сутки на всех реках наблюдался подъем уровней воды в диапазоне от 9 до 117 см.
На сегодняшний день на территории республики подтоплено 13 низководных мостов:
1. мост на р. Исса, н.п. Большая Поляна, Кадошкинского района; (уровень воды над мостом 210 см, имеется пешеходный мост, влияет на жизнеобеспечение населения.)
2. мост на р. Мокша, н.п. Русское Маскино, Краснослободского района; (уровень воды над мостом 200 см, есть лодочная переправа, влияет на жизнеобеспечение населения.).
3. мост на р. Вад, н.п. Киселевка, Зубово-Полянского района; (уровень воды над мостом 85 см, есть лодочная переправа, влияет на жизнеобеспечение населения.)
4. мост на р. Сивинь, н.п. Новая Карьга Краснослободского района; (уровень воды над мостом 60 см, имеется пешеходный мост, влияет на жизнеобеспечение населения.).
5. мост на р. Мокша, н.п. Красная Пресня, Ковылкинского района; (уровень воды над мостом 215 см, имеется объездной путь).
6. мост на р. Мокша, н.п. Васильевка, Ковылкинского района; (уровень воды над мостом 150 см, имеется объездной путь.).
7. мост на р. Сеитьма, н.п. Старое Дракино, Ковылкинского района; (уровень воды над мостом 110 см, имеется объездной путь).
8. мост на р. Вад, н.п. Вадовские Селищи, Зубово-Полянского района; (уровень воды над мостом 75 см, имеется объездной путь).
9. мост на р. Инсар, н.п. Заречный, Ромодановского района; (уровень воды над мостом 220 см, имеется объездной путь).
10. мост на р. Аморда, н.п. Курган, Ромодановского района; (уровень воды над мостом 90 см, имеется объездной путь).
11. мост на р. Явас, н.п. Кишалы, Атюрьевского района; (уровень воды над мостом 80 см, имеется объездной путь).
12. мост на р. Шишкеевка, н.п. Подверниха, Старошайговского района; (уровень воды над мостом 5 см, имеется объездной путь).
13. мост на р. Мокша, н.п. Пурдошки, Темниковского района; (уровень воды над мостом 10 см, имеется объездной путь).
К 3 населенным пунктам, оказавшимся отрезанными от большой земли, имеется доступ через неподтопляемые пешеходные мосты и организованы 2 лодочные переправы (Краснослободский район, н.п. Руское Маскино, р. Мокша; Зубово-Полянский район, н.п. Киселевка, р. Мокша).
В населенных пунктах создан запас питьевой воды, продуктов питания, средств первой необходимости.
Также подтопленными оказалось 6 мостов сельхозназначения.
В рамках сложившейся обстановки проведено информирование населения через СМИ, разъяснительные беседы с гражданами, подворовые обходы и сходы. Осуществляется непрерывный мониторинг гидрологической обстановки, выставлены запрещающие знаки и ограждения.
Проведены превентивные мероприятия: очистка дренажных и ливневых систем, проверка и подготовка насосного оборудования и имеющихся средств для откачки воды. Дополнительно укреплены все коммуникационные сооружения, обеспечивающиеся необходимые жизненные условия для населения. Созданы временные гидропосты, организованы лодочные переправы.
На 03.04.2024 года прогнозируется подтопление низководного моста в н.п. Малая Чуфаровка Ромодановского района.
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