В Мордовии предупреждают о порывах ветра до 18 м/с

Репортер

Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 апреля 2024 года в дневные часы местами на территории Мордовии ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

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