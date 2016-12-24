В Мордовии предупреждают о порывах ветра до 18 м/с

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В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 апреля 2024 года в дневные часы местами на территории Мордовии ожидаются порывы ветра до 18 м/с.
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В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
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