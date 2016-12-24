Саранский бомж обвиняется в похищении сумок из камер хранения в магазине

В январе этого года в дежурную часть саранского отдела полиции поступили сообщения от местных жительниц о кражах их имущества из запираемых ячеек для хранения вещей в магазине, расположенном по ул.Большевистской.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что неизвестный путем взлома замков похитил личные вещи покупательниц. Общая сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело статье о краже.

В МВД по РМ отмечают, что в ходе проводимых мероприятий была изъята видеозапись с мужчиной, предположительно причастного к хищению. С целью установления личности и местонахождения гражданина видеозапись была размещена в официальных аккаунтах ведомства, а также направлена в региональные СМИ.

Благодаря активной гражданской позиции одной из местных жительниц полицейские получили информацию о личности данного человека. Подозреваемым оказался 48-летний мужчина без определенного места жительства. Свою вину в совершенном преступлении он не отрицал.

По его словам, взломав замки ячеек с помощью подручных средств, он забрал из камеры хранения имущество потерпевших. В одном из пакетов находились спиртные напитки, которые он выпил. Во второй сумке каких-либо ценных вещей для себя он не обнаружил, поэтому выбросил ее на улице. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.