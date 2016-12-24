В Мордовии внедряются интеллектуальные транспортные системы

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В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в столице Мордовии ведутся работы по созданию и внедрению интеллектуальных транспортных систем.
Это важная составляющая развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Интеллектуальные транспортные системы помогают оптимизировать потоки транспорта, управляют светофорами, определяют загруженные или небезопасные участки. Все это способствует повышению безопасности на дорогах.
В 2023 году в Саранске достигнут так называемый 1 уровень. Осуществлена поставка серверного оборудования с внедрением информационной платформы и 3-х подсистем.
В настоящее время в подсистему светофорного регулирования заведены 23 светофора. В подсистему мониторинга транспортного потока – 92 детектора транспорта. В подсистему метеомониторинга – 2 метеостанции. Одна установлена на пересечении улиц Советской и Ботевградской, вторая – на автомобиль Центра организации дорожного движения.
В Центре организации дорожного движения размещена видеостена, с помощью которой специалисты управляют городским трафиком.
В 2024 году планируется достигнуть 2 уровня интеллектуальных транспортных систем. Будет подключено 23 светофора, 85 детекторов и 2 подсистемы: видеонаблюдения и детектирования дорожно-транспортных происшествий с 145 камерами обзора и диспетчеризации управления служб содержания дорог.
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