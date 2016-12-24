На участке трассы М-5 «Урал» в Мордовии закрыто движение автотранспорта

ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» информирует, что с 1 апреля 2024 года по 31 мая 2024 года введено временное ограничение движения для всех транспортных средств со 190 по 194 км автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подъезд к г. Саранск с полным перекрытием проезжей части.

Причина - плановый ремонт моста через р. Инсар. Объезд организован через город Саранск.

Госавтоинспекция республики рекомендует гражданам заранее корректировать маршрут следования с учётом вводимых ограничений.