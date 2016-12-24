Профессор Пятаев возглавил Центр развития биотехнологий и медицины в Саранске

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Доктор медицинских наук Николай Пятаев назначен директором Федерального Центра развития биотехнологий и медицины, который создан в МГУ им. Н.П. Огарева.
Напомним, что в 2023 году команда Мордовского госуниверситета при поддержке Главы республики Артёма Здунова, председателя Совета директоров ГК «Промомед» Петра Белого представила и успешно защитила проект по созданию в Мордовии Федерального центра биотехнологий. МГУ им. Н.П. Огарева был включен в число вузов по треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» и получил финансирование по специальной части программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».
Николай Пятаев - ученый-фармаколог, клиницист, руководитель более чем 50 научных проектов, автор 7 патентов на изобретение и более 140 научных работ.
Николай Анатольевич с отличием окончил медицинский факультет МГУ им.Н.П. Огарева по специальности «Лечебное дело», обучался в интернатуре по специальности «Анестезиология-реаниматология». В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию, затем - докторскую. С 2009 года - профессор, заведующий курсом, возглавил кафедру анестезиологии и реаниматологии.
В Медицинском институте Пятаевым создана лаборатория фармакокинетики и таргетной терапии, что позволило повысить качество проводимых исследований, наладить связи с ведущими российскими и зарубежными научными центрами.
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