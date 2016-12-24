Медийщиков из Мордовии вновь приглашают стать участниками «Мастерской новых медиа»

Образовательная программа «Мастерская новых медиа» объявила набор на второй поток медийщиков в 2024 году. Присоединиться к нему могут медиаменеджеры, администраторы пабликов, блогеры, SMM-специалисты, и другие создатели контента.

Чтобы стать участниками направления «Медиакоммуникации» нужно до 19 апреля подать заявку и пройти первый этап на мастерскаяновыхмедиа.рф.



Лучших кандидатов допустят до финального этапа – онлайн-интервью. 75 человек станут участниками потока. Их ждет очное обучение в Москве, включающее несколько модулей, с бесплатным проживанием и питанием.

«Мы открыли в этом году двери для участников из других стран, и теперь у любого русскоговорящего медийщика есть возможность пройти в «Мастерскую новых медиа», – говорит основатель программы и замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец. – Медиа не знает границ, а интерес к программе иностранных участников говорит о том, что все попытки отменить Россию ожидаемо ни к чему не привели. В этом году очень высокий конкурс на Мастерскую – 42 человека на место, поэтому уровень участников, которые прошли на программу, очень высокий».

Спикерами станут известные в медиасфере специалисты: Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, Алексей Гореславский, Владимир Табак и другие. Они расскажут о современных трендах и стандартах работы в новых медиа, особенностях создания уникального контента и полезных медиапроектах, а также о личном бренде в медиа. После прохождения обучения выпускники станут частью сообщества «Мастерской новых медиа» и получат дополнительные возможности для развития своих инициатив.

Напомним, что «Мастерская новых медиа» создана для развития в нашей стране крупнейшего сообщества медиаспециалистов, которое формирует конструктивную и безопасную информационную среду, реализует полезные медиапроекты. Создателями проекта стали АНО «Диалог» и Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Обучение в Мастерской уже прошли 840 специалистов из 85 регионов, в том числе из Мордовии.