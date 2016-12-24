В Саранске стартовала обучающая программа «Школа социального предпринимателя»

В столице Мордовии дан старт ежегодному обучению социальных предпринимателей. Программу по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» традиционно проводит Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с центром инноваций социальной сферы Центра «Мой бизнес».

Программа рассчитана на тех, кто ведет или планирует начать социальный бизнес, зарегистрированный в Мордовии. В этом году на обучение поступило более 60 заявок, оно продлится до 5 апреля включительно.

В первый день спикер из Москвы Анастасия Королева провела встречу на тему «Генерация социального проекта: старт и развитие». В течение дня разобрали важные аспекты социального бизнеса - меры поддержки социальных предпринимателей, формирование и проработка идеи для упаковки социального проекта в бизнес, введение в социальное предпринимательство (основы и законодательство).

В ходе встречи участники не только слушают спикеров и амбассадоров, они также задействованы в различных интерактивах.

Темой следующей встречи станет бизнес-план социального проекта. Занятия пройдут в «Точке кипения» МГУ им. Огарева.