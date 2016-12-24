Для врачей Мордовии провели лекции по тактической медицине

По приглашению Главы Мордовии Артёма Здунова и главного федерального инспектора по республике Анатолия Гулина наш регион посетил депутат Государственной Думы РФ, практикующий хирург, профессор, доктор медицинских наук, кавалер ордена Мужества Дмитрий Хубезов.

Напомним, с первых дней проведения специальной военной операции Дмитрий Анатольевич занимается обучением медперсонала из разных регионов, работает в прифронтовых госпиталях, на точках эвакуации раненых и на боевых позициях.

Дмитрий Хубезов провел лекции и мастер-классы по тактической медицине и хирургии в Мордовский республиканской центральной клинической больнице.

«Зачастую наши медики находятся непосредственно на линии боевого столкновения, под усиленным надзором противника. Огромное уважение заслужили те ребята, которые выносят наших раненых с поля боя: это настоящие герои. Наша сегодняшняя лекция будет посвящена оказанию первой помощи, с акцентом на тактическую медицину. Жизнь человека, получившего ранение - или, например, жизнь пострадавшего в ДТП, находится в руках того, кто первым окажет ему медицинскую помощь! Нужно учиться работать в экстренных ситуациях. Я считаю, чтобы спасти максимальное количество людей, каждый должен быть обучен прийти на помощь своему ближнему», - рассказал Дмитрий Хубезов.

Студенты, ординаторы, молодые и опытные врачи с вниманием слушали и записывали профессиональные советы, наставления и случаи из обширной практики известного хирурга.