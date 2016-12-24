В Саранске будут судить владельца интернет-магазина по торговле наркотиками

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Саратова, основавшего два года назад наркотический интернет-магазин. Криминальный «бизнесмен» обвиняется в незаконном обороте запрещенных веществ в особо крупном размере.

По информации МВД по РМ, в ходе расследования удалось установить, что организованная группа наркоторговцев появилась на преступном горизонте в 2022 году. В распоряжение руководителя интернет-магазина и его «партнеров» поступила огромная партия синтетических наркотиков, а также марихуана. Часть они поместили в тайники на территории Московской и Пензенской областей, и направились в Мордовию.

15 августа прошлого года после организации закладок в Саранске фигуранты были задержаны оперативниками УНК регионального МВД. В ходе личного досмотра у обвиняемого был обнаружен 21 сверток с эфедроном - они также предназначались для реализации.

В последующем на съемной квартире в Октябрьском районе города оперативники изъяли у них оставшиеся наркотические средства общим весом более 1 килограмма 250 граммов (!).

Всех задержанных отправили под стражу, а уголовное дело руководителя интернет-магазина выделили в отдельное производство. В настоящий момент оно направлено в суд для рассмотрения по существу.