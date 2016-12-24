Жителей Мордовии приглашают принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи

Федеральное агентство по делам молодежи объявило о начале приема заявок на конкурс Росмолодежь.Гранты 1 сезон. Принять в нем участие могут граждане России от 14 до 35 лет включительно.



Заявки принимаются до 12:00 30 апреля. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете грантового модуля системы «Молодежь России», подтвердить аккаунт на Госуслугах, а также оформить свою инициативу в разделе «Проекты» и подать готовый проект по ссылке.

«Грантовый конкурс Росмолодежь.Гранты открывает перед молодыми талантами новые перспективы и помогает реализовать самые амбициозные идеи. Участники могут получить финансовую поддержку на реализацию своих проектов в различных областях - образование, наука, культура, спорт и др. Гранты предоставляются как на разработку инновационных идей, так и на расширение уже существующих проектов. Наиболее успешным участникам конкурса дается возможность презентовать свои проекты перед экспертами и широкой аудиторией. В прошлом году от Республики Мордовия на конкурс Росмолодежь.Гранты 1 сезон было подано рекордное количество заявок - 474, из которые 27 проектов получили поддержку на общую сумму 13 982 000 рублей, что в 4,5 превысило планируемые показатели. В этом году мы нацелены на более высокий результат», - отметила начальник проектного офиса Мордовского республиканского молодежного центра, региональный координатор сервиса Росмолодёжь.Гранты Елена Чабан.

Заявить необходимо проект, направленный на решение конкретной социальной проблемы. Инициатива должна быть актуальна для определенной целевой аудитории и не иметь цели извлечь прибыль.

Проект можно подать только в одной из 18 номинаций:

#создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости

#развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий

#объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и международное сотрудничество

#защищай – проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде

#стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ

#сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение

#двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов

#вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды

#делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде

#береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности

#открывай_страну – проекты, направленные на развитие туристической привлекательности регионов и молодежного туризма

#будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ

#помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти

#расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодежных медиа

#родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей

#МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества

#Ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи

#вклад_в_будущее – молодежные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых ученых.

При возникновении вопросов можно написать в специальный чат-бот или позвонить на бесплатную круглосуточную горячую линию по номеру 8 (800) 333-77-37.