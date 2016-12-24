Мордовию посетили специалисты исследовательского центра гематологии Минздрава РФ

Делегация Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России посетила Республиканскую клиническую больницу №4. Специалисты провели осмотр отделения гематологии и онкологического диспансера, положительно оценили качество помощи пациентам, работу лабораторий, благоустройство палат. В ходе обсуждения было предложено открыть дневной стационар на базе отделения гематологии, что психологически позитивно скажется на пациентах.

«Одна из особенностей организации службы в Мордовии - это уникальный опыт. Здесь есть возможность оказывать паллиативную помощь пациентам. Этот опыт мы ставим в пример, как лучшую практику такой организации службы», - сказала Ольга Лазарева, представитель центра гематологии, руководитель управления регионального и межведомственного сотрудничества по профилю «Гематология».

Руководитель группы НМИЦ гематологии Салия Марьина провела лекцию о внедрении новых методов исследований.

Поездка организована в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных технологий». Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра гематологии уже дважды посетил профильные подразделения всех субъектов страны.