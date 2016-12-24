В Саранске пройдут соревнования пожарных и спасателей Приволжья

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Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия приглашает всех желающих 4 апреля на соревнования среди пожарных и спасателей на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2024 году» среди Главных управлений МЧС России Приволжского федерального округа.
Открытие соревнований состоится в 08:30 в Республиканской школе олимпийского резерва по легкой атлетике (Саранск, ул. Победы, д. 3а).
В ходе соревнований участники отработают приемы работы в ходе реагирования на условное дорожно-транспортное происшествие.
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