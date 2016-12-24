В МЧС Мордовии рассказали о ситуации с половодьем в регионе

«В этом году половодье началось практически на месяц раньше ожидаемого срока. Однако такого уровня подтопления как 2012 году, который многие помнят, не ожидается. Все ресурсы для борьбы с этим природным явлением у нас есть, ведомство готово: тренировки проведены, люди подготовлены, план действий в экстренных ситуациях четко выстроен, лодки отремонтированы», - отмечает начальник Главного управления МЧС России по РМ Сергей Репин.

По состоянию на 1 апреля в Мордовии подтоплено 11 низководных мостов и 4 моста сельхозназначения. От большой земли отрезанными остаются 86 домов на территории Русского Маскино, Киселевки, Новой Карьги, Большой Поляны.

Для жителей подтопленных населенных пунктов Русского Маскино, Киселевки сотрудники МЧС организовали лодочную переправу и спасательный пост. В Новой Карьге и Большой Поляне имеются пешеходные переправы. Социально-значимые объекты в зону подтопления не попадают, эвакуация жителей не требуется.

В Атюрьевском районе под воду ушел мост через Явас в селе Кишалы. В Ардатовском затоплены два путепровода - через Алатырь у села Каласево, а также у Луньги. Две переправы в эти дни перекрыты в Зубово-Полянском районе. Это мосты через речку Вад - недалеко от Вадовских Селищ и в Жуковке.

Три моста через Мокшу под водой в Ковылкинском районе - в Красной Пресне, на подъезде к Рыбкино, к Васильевке. Затоплена также переправа через реку Сеитьму на дороге Казенный Майдан - Старое Дракино.

По одному низководному мосту ушли под воду в Ичалковском и Ромодановском районах. Путепровод через Алатырь в районе села Кергуды и переправа через Аморду в селе Кочуново. Четыре моста перекрыты в Краснослободском районе. Это мост через Мокшу у села Р. Маскино, переправа через Мокшу у с. Тенишево, путепровод через Сивинь на дороге Новая Карьга - Песочная Лосевка, а также мост через Самозлейку между селами Старая Рябка - Самозлейка.

«Отслеживайте информацию о складывающейся обстановке через средства массовой информации и другие системы оповещения. При необходимости эвакуации все будут размещены в пунктах временного пребывания. Для нас важна жизнь каждого, поэтому мы делаем все и для спасения домашних животных. Были случаи, когда мы переправляли в безопасные места собак, кошек, даже таких крупных животных как коров. Радует, что много волонтеров готовы участвовать в спасательных мероприятиях. Мы благодарны ребятам из Студенческого корпуса спасателей, из поисково-спасательного отряда «Поиск 13 регион», - добавляет начальник МЧС по РМ Сергей Репин.