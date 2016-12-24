Педагоги из Мордовии могут бесплатно пройти обновленный онлайн-курс от Сферума

Информационно-коммуникационный образовательный сервис Сферум перезапускает бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в «ВК Мессенджере»: решение образовательных задач с использованием сервиса», разработанный при поддержке Минпросвещения РФ.

Курс был существенно обновлен с учетом новых функций и возможностей сервиса. Также он теперь включает в себя материалы от команды Сферума и педагогов, которые делятся идеями для уроков и внеурочной коммуникации. Записаться на курс можно здесь: clck.ru/39oNC6

Обучение рассчитано на 8 академических часов, а приступить к нему можно в любой момент в дистанционном формате. Участников ждут три видеоурока, домашние задания и итоговый тест. После успешного окончания курса педагоги получат именные сертификаты.

По данным на конец марта, на обучение подано почти 99 тыс. заявок, а 42 тыс. слушателей уже получили свои сертификаты о прохождении.

«За полгода своего существования наш бесплатный онлайн-курс показал свою востребованность со стороны педагогического сообщества. В то же время, за этот период наш сервис значительно расширил число полезных в образовательном процессе функций, и именно поэтому команда Сферума приняла решение об обновлении курса. Теперь учителям доступно еще больше полезной информации о работе Сферума и идей по организации учебного процесса», – заявил руководитель сервиса Сферум Рубен Акопов.

Напомним, что Сферум является платформой для образовательных целей, а также общения учащихся, их педагогов и родителей в едином, защищенном онлайн-пространстве. Здесь можно переписываться в чатах, совершать звонки и обмениваться учебными материалами.