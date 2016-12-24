Певица из Мордовии примет участие во всероссийском вокальном конкурсе на телеканале «Звезда»

6 апреля в 21:15 на телеканале «Звезда» стартует премьера нового сезона полюбившегося зрителям конкурса - «Звезда-2024». Ежегодно шоу дает возможность начинающим и уже состоявшимся исполнителям выйти на большую сцену, продемонстрировать свой талант и завоевать любовь аудитории. В проекте примут участие 89 уникальных голосов со всех уголков страны.

Мордовию представит солистка Мордовской государственной филармонии Светлана Миронова. Она начала заниматься музыкой с десяти лет. В репертуаре артистки - песни зарубежных и отечественных эстрадных исполнителей. Ее голос имеет широкий диапазон, техническую подвижность, красивую тембральную окраску.

Оценивать выступления претендентов будет профессиональное жюри: Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Юлия Савичева, Зара и Роман Емельянов. Ведущий конкурса - Оскар Кучера.

Из 89 участников в финал попадут только 16. Восемь - по решению жюри, и восемь - по итогам зрительского голосования. Поддержать своего фаворита можно будет на сайте зазвезду.рф начиная с первого эфира программы.

Финал конкурса «Звезда-2024» состоится в преддверии Дня России - 8 и 9 июня. Победитель получит главный приз - миллион рублей, а один из финалистов будет отмечен специальной наградой - ротацией на «Дорожном радио».

Конкурс проводится при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры Российской Федерации.