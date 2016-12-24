В Саранске судмедэксперт получил условный срок за «торговлю» сведениями о покойниках

По информации прокуратуры РМ, суд в столице Мордовии признал 35-летнего судебно-медицинского эксперта виновным в получении взяток от ритуальщиков.

По данным следствия, мужчина занимал должность врача-судмедэксперта и регулярно получал от некоего агента, сотрудничающего с разными ритуальными конторами Саранска, денежные средства за предоставление служебной и конфиденциальной информации. Он сообщал сведения о фактах смерти граждан, их персональные данные и указывал местонахождение трупов.

Все это становилось судмедэксперту известно в ходе исполнения им своих служебных обязанностей. За каждый сигнал он награждался «премией» в размере от 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Всего за период с февраля 2022 года по январь 2023 года ему было перечислено на банковскую карту более 36 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в размере трехкратной суммы взятки и лишил права заниматься экспертной деятельностью в учреждениях здравоохранения на 1,5 года.