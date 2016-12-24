Экс-премьер Мордовии Владимир Сидоров останется в СИЗО

Верховный Суд Республики Мордовия оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Саранска, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего председателя Правительства РМ Владимира Сидорова.



По данным следственных органов, в период с января 2013 года по март 2016 года Владимир Сидоров, тогда трудившийся в Правительстве вице-премьером-министром сельского хозяйства РМ, вместе с неустановленными лицами похитил путем мошенничества бюджетные средства в общей сумме более 279 миллионов рублей.

Похищенные деньги были предоставлены в качестве займов подконтрольным им обществам ООО «Знамя» и ООО «Алатырьзерноресурс» на пополнение оборотных средств. Но денежные средства были использованы не по назначению, как предусматривалось договорами займа, а для погашения задолженности ООО Агрофирма «Мордовзерноресурс».

Долговые обязательства по возвращению заемных денег указанными обществами не исполнены.



Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-премьера избрана по 18.05.2024 года включительно.