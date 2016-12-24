В Саранске под колеса «Газели» угодила 83-летняя пенсионерка

По информации Госавтоинспекции республики, 31 марта около 10 часов дня напротив дома № 78 по улице Севастопольской 35-летний водитель автомашины «Газель NEXT» при движении фургона задним ходом проявил невнимательность и совершил наезд на 83-летнюю женщину, которая двигалась по дворовой территории.

В результате ДТП пенсионерку с различными травмами доставили в Республиканскую клиническую больницу № 4, откуда после оказания медицинской помощи отпустили домой с назначенным амбулаторным лечением. Водитель трезв.

Как отмечается, в 2023-2024 гг. невнимательный товарищ 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе 9 раз за превышение скорости.