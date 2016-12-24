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В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
С 31 марта международный аэропорт Саранска перешел на весенне-летнее расписание полетов. В летний сезон из столицы Мордовии планируется выполнение регулярных рейсов по семи маршрутам, два из которых будут представлены впервые.
Сохраняются все основные направления: Москва, Санкт-Петербург, Казань. Для полетов будут доступны российские курорты: Сочи, Минеральные Воды. Открывается рейс в Махачкалу. Также впервые будет представлено зарубежное направление - Анталья (Турция).
Весенне-летнее расписание полетов будет действовать до 26 октября. Посмотреть онлайн-табло, статус рейсов, расписание рейсов, вылеты и прилеты, а также любую справочную информацию можно на официальном сайте международного аэропорта Саранска -aviamordovia.ru
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