Команда Саранской школы №8 победила на Республиканской спартакиаде допризывной молодежи

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В столице Мордовии на базе Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике состоялся финал Республиканской спартакиада допризывной молодежи «Защитники Отечества». Всего в спартакиаде приняли участие более 350 ребят, из которых только 70 прошли в финал.
Спартакиада началась с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Программа соревнований включала в себя строевую подготовку (в составе команды и индивидуально), стрельбу по мишени в закрытом тире с дистанции 10 метров (стоя с руки без опоры), разборку-сборку автомата Калашникова, плавание на дистанции 50 метров.
Также в число конкурсных испытаний входила сдача элементов норм ГТО.
В итоге, лучшие результаты на Республиканской спартакиаде показали учащиеся Саранской школы №8. Второе место у команды Рузаевской школы №5, третье – у Торбеевской школы №1.
Основными организаторами мероприятия выступили Госкомитет по делам молодежи РМ, Мордовский республиканский молодежный центр, Министерство образования РМ, Военный комиссариат РМ, региональное отделение ДОСААФ.
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