Команда Саранской школы №8 победила на Республиканской спартакиаде допризывной молодежи

В столице Мордовии на базе Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике состоялся финал Республиканской спартакиада допризывной молодежи «Защитники Отечества». Всего в спартакиаде приняли участие более 350 ребят, из которых только 70 прошли в финал.

Спартакиада началась с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Программа соревнований включала в себя строевую подготовку (в составе команды и индивидуально), стрельбу по мишени в закрытом тире с дистанции 10 метров (стоя с руки без опоры), разборку-сборку автомата Калашникова, плавание на дистанции 50 метров.

Также в число конкурсных испытаний входила сдача элементов норм ГТО.

В итоге, лучшие результаты на Республиканской спартакиаде показали учащиеся Саранской школы №8. Второе место у команды Рузаевской школы №5, третье – у Торбеевской школы №1.

Основными организаторами мероприятия выступили Госкомитет по делам молодежи РМ, Мордовский республиканский молодежный центр, Министерство образования РМ, Военный комиссариат РМ, региональное отделение ДОСААФ.